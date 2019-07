Ciro Gomes expulsará 8 deputados que votaram a favor da reforma da Previdência

Retaliação resultará em apenas 19 deputados do PDT na Câmara Federal.

O candidato derrotado ao Planalto, Ciro Gomes, deverá expulsar oito nomes da bancado do PDT no Congresso. Isso se deve ao fato dos parlamentares terem votado a favor da reforma da Previdência, medida essa proposta pelo governo Bolsonaro. Dentre os nomes sujeitos à retaliação do FG, a deputada Tabata Amaral (PDT-SP) lidera a lista. Seguida por:





Alex Santana (PDT-BA)





Flávio Nogueira (PDT-PI)





Gil Cutrim (PDT-MA)





Jesus Sérgio (PDT-AC)





Marlon Santos (PDT-RS)





Silvia Cristina (PDT-RO)





Subtenente Gonzaga (PDT-MG)





Fonte: CN7