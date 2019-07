Com atrações inovadoras o UNINTA marcou presença no Sana 2019

Nos dias 12, 13 e 14 o Centro Universitário Inta (UNINTA) esteve presente no maior evento de Cultura Pop e Geek do Norte/Nordeste do Brasil, o Sana. Com uma estrutura de ponta, o estande da instituição atraiu milhares de pessoas que puderam usufruir de uma programação diversificada e inovadora. O evento aconteceu no Centro de Eventos de Fortaleza.





Dentre as atividades oferecidas no estande do UNINTA estiveram o Tour Virtual, onde o participante poderia conhecer a instituição via realidade virtual, a Oficina de Montagem de Retropie, que ensinou como criar um videogame que roda jogos reais, a Oficina de Customização de Camisetas, que distribuiu camisetas geek personalizadas pelos participantes e o Campeonato de Games Retrô, que premiou os melhores jogadores com camisas oficiais do Guarany de Sobral, equipe apoiada pelo UNINTA.





O estande também contou com a participação do Digital Influencer Milton Costa, que possui mais de 49 mil seguidores no Instagram e mais de 200 mil no Facebook, fazendo flashes ao vivo sobre a participação da IES na convenção.





A visitante Mara Liz Charles Ribeiro (23), do município de Russas, que participou da Oficina de Customização de Camisetas, comentou sobre a experiência vivenciada no estande do UNINTA. “Esse estande foi o mais diferente que vi até agora, eu amei essa novidade do Sana 2019. Participei da Customização de Camisetas e escolhi a do tema Stranger Things, que é uma série que eu adoro e pude personalizar da maneira que eu quis”, colocou.





De acordo com o estudante João Samuel Martins Bastos (25), de Fortaleza, “o espaço voltado para games, que o UNINTA disponibilizou, proporcionou para nós, participantes do Sana 2019 uma sensação única, cheia de conhecimento e diversão. Amei visitar o estande”, declarou o visitante.





Para o diretor de Marketing e Comunicação do UNINTA, Gabriel Ramalho, a experiência ajuda a consolidar a marca na capital, junto ao seu principal público de interesse. “Contando nossas modalidades presencial e a distância, somos hoje, com mais de 18 mil estudantes, o maior centro universitário cearense. Estar presente no Sana permite promover a IES junto a milhares de jovens que passam a ter ideia de nossa grandeza e nossa qualidade, referenciando o UNINTA como um viabilizador de seus sonhos. A visão da Pró-Reitora Profa. Me. Soraya Sá, que sugeriu o evento, o apoio do Pró-Reitor Prof. Me. Daniel Rontgen Melo Rodrigues, além das tecnologias sugeridas pela Diretoria de Inovação do Prof. Dr. João José Saraiva da Fonseca e das ações da Diretoria de Processos Seletivos, dirigida pela Prof. Me. Rita Costa, e da Diretoria de Marketing e Comunicação, foram fundamentais para culminar a participação do UNINTA de forma extremamente impactante, positiva e memorável”, conclui.





A Diretora de Processos Seletivos do UNINTA, Prof. Me. Rita de Cássia Marques Costa ressaltou a importância do momento para a captação de estudantes através da sedimentação da marca. “O Sana é um evento de grande porte, que reúne jovens estudantes em sua maioria, e é importante estarmos presentes não só para sedimentar a marca UNINTA, mas também para captar alunos para os cursos presenciais como para os em EAD”.





Em sua 19° edição, o Sana é tradicional na cidade de Fortaleza e reúne anualmente um público de 100 mil pessoas, tornando-se um dos acontecimentos turísticos mais importantes do calendário do estado.