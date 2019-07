Ônibus da empresa Guanabara colide com caminhão e feridos vão para Caxias

Na rodovia BR-316, que liga Timon a Caxias, um ônibus da empresa Guanabara colidiu , na manhã de sábado (20), na traseira de um caminhão. O ônibus teve sua dianteira e estava com 44 passageiros fazendo a linha Teresina a São Luís (MA). Os feridos foram encaminhados para atendimento médico no Hospital de Caxias.

A Guanabara lamentou, em nota à imprensa, o acidente envolvendo um de seus veículos ocorrido na manhã deste sábado (20/07), na BR-316, no município de Caxias (MA). O ônibus fazia o serviço São Luís - Teresina e havia partido da cidade de origem às 23h15 de sexta-feira (19/07). Estavam a bordo 44 passageiros. Os feridos foram levados ao hospital de Caxias. O motorista tinha tido 14 horas de descanso antes de assumir o volante.





"Quando tomou ciência do fato, a Guanabara enviou de imediato uma equipe ao local para prestar a assistência necessária aos passageiros. A empresa está contribuindo com as autoridades competentes para elucidar as causas do sinistro e irá aguardar laudo pericial. A Guanabara ressalta seu compromisso com a prestação de um serviço com responsabilidade, ética e transparência e disponibiliza o telefone do SAC 0800-7281992 para atendimento aos clientes", diz a nota.





Nesta semana, um carreta tombou na BR-316 e carga da cerveja foi saqueada.





Com informações do portal Meio Norte