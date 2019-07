Concurso TJCE: possíveis temas na prova de Português e Redação; vídeo

Professor Volney Ribeiro dá dicas sobre os assuntos mais frequentes em provas de Tribunal para os concurseiros.

O tão aguardado edital do concurso para o Tribunal de Justiça do Ceará foi lançado e as inscrições já começaram. Ao todo, são 328 vagas, sendo 8 imediatas e 320 para formação de cadastro reserva para o cargo de Técnico Judiciário, que exige formação de nível médio.





Por ser um dos concursos mais aguardados do Estado, a concorrência deve ser grande. Para tentar ajudar os concurseiros nesta seleção, o Diário do Nordeste reuniu dicas de professores sobre os potenciais assuntos que podem cair na prova, que têm certa frequência nas provas para tribunais (TJ e TRE).





Pontos de atenção de estudo, segundo professor Volney Ribeiro sobre a prova de Língua Portuguesa e Redação:





RESUMO DO CONCURSO





Salário inicial pode chegar a R$ 5 mil





A remuneração inicial é de R$ 3.903,43, mais auxílio-alimentação e outros benefícios no valor de R$ 1.174,02, totalizando um vencimento inicial de R$ 5.077,45. A banca responsável pela seleção é a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Veja o edital completo





As inscrições podem ser realizadas no site da FGV, até às 16h do dia 20 de agosto. O valor da taxa de inscrição é de R$ 58,00, que pode ser pago até 21 de agosto.





As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer no dia 15 de setembro de 2019, com duração de 4 horas e 30 minutos. Ambas são de caráter eliminatório e classificatório.