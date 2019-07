CRUELDADE: Criança de 4 anos sofre estupro dentro de casa

Um homem de 45 anos foi preso suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de 4 anos, na noite dessa sexta-feira (5), em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o suspeito sem antecedentes criminais estava fazendo um serviço na casa da vítima, quando os pais da criança saíram do imóvel para ir à farmácia, ele cometeu o crime. O homem era conhecido da família.





A criança contou aos pais o que tinha acontecido. Eles foram até a delegacia e fizeram um Boletim de Ocorrência. Depois da denúncia, o suspeito foi preso.





Ele foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável.





Com informações do Diário do Nordeste

Foto ilustrativa