Governador do Ceará anunciou que o estado terá sua primeira coronel mulher

A primeira coronel mulher da Polícia Militar do Ceará deve ser nomeada no próximo mês de agosto, de acordo com o governador do estado, Camilo Santana. O anúncio foi feito em solenidade que comemorou os 25 anos da presença feminina na corporação, realizada nesta sexta-feira (5), no Quartel do Comando Geral, em Fortaleza.

Camilo colocou ainda que o próximo concurso público para a PM terá aumento de vagas ofertadas para mulheres, passando de 5% para 15%. “Agradeço a cada uma das mulheres que fazem a Polícia Militar do Ceará nesses 25 anos. Mulheres guerreiras que optaram pela defesa da sociedade. E não é fácil essa missão. Portanto, da minha pessoa como governador deste Estado, cada uma delas terá sempre minha eterna gratidão”, disse o governador.





No total, 813 mulheres fazem parte hoje do efetivo da Polícia Militar do Ceará, exercendo funções em diversos tipos e modalidades de policiamento, além de cargos de liderança e posições estratégicas.





“Eu quis lutar pela igualdade, principalmente da mulher naquela época. Como fui pioneira, me sentia na obrigação de lutar e fazer justiça na sociedade”, conta a sargento Delice Martins de Oliveira, que integra a polícia desde 1994, na primeira turma de policiais femininas.





Fonte: G1/CE

Fotos Gov do Estado