DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Internauta denuncia as péssimas condições do calçamento da rua Manga, no Bairro Grajaú.

"Bom dia, os moradores do bairro Grajaú pedem à prefeitura de Sobral que conserta o calçamento da Rua Manga, pois vários acidentes acontecem quase que diariamente em decorrência do péssimo estado do calçamento da referida rua que se encontra com várias pedras soltas e buracos. O asfalto também não existe mais, essa é a segunda Rua mais movimentada do bairro."