Mistério: casal é sequestrado e assassinado. Corpos crivados de balas foram deixados em Pacatuba

Um completo mistério envolve o assassinato de um casal. O crime ocorreu no começo da tarde desta quarta-feira (24), quando os corpos crivados de bala foram encontrados em meio a uma estrada de terra na localidade de Monguba, no Município de Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A Polícia suspeita de seqüestro seguido de execução sumária.





Os cadáveres foram encontrados próximos um do outro por moradores daquela comunidade, que, imediatamente, acionaram a Polícia. Patrulhas do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram as primeiras a chegar ao local do duplo assassinato e se depararam com os corpos no meio da estrada.





De Quixeramobim





Estranhamente, moradores disseram que não ouviram estampidos. Para eles, provavelmente, o crime aconteceu entre o meio-dia e 13 horas, quando movimento no local é pequeno. Com a chegada da equipe do DHPP no local, as primeiras investigações foram iniciadas eos mortos foram identificados. A mulher morta era Talita Castelo Branco, e o homem conhecido por Jucleiton, ambos da cidade de Quixeramobim, no Sertão Central do estado (a 201Km de Fortaleza). Há suspeitas de que o casal tenha sido seqüestrado naquele Município e levado até Pacatuba onde foi executado.





De acordo com a Polícia, junto aos cadáveres foram encontradas várias cápsulas de balas de pistolas de calibre 380. Já a equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) que fez os primeiros exames na cena do crime nos corpos comprovou que maioria dos tiros disparados pelos assassinos foi endereçada ao rosto das vítimas, num autêntico caso de execução.





(Blog do Fernando Ribeiro)