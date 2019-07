Sertanejo pagou pastel para morador e atendeu idosas.

O sertanejo Gusttavo Lima surpreendeu os moradores da cidade de São Benedito no Ceará, nesta quinta-feira (25). Após show realizado em Sobral, ele tomou café da manhã em um comércio da região. Fã de pastel de queijo, ele até pagou para um idoso.





Produtores do sertanejo também tomaram café com o chefe. No vídeo, ele reclama apenas de não ter caldo de cana. Gusttavo Lima até brincou com o dono do comércio dizendo que era cover e cantou um trecho de “Milu”.





Sempre que consegue, Gusttavo Lima invade feiras por onde faz show. Ao sair do comércio em São Benedito, ele ainda atendeu algumas fãs que passavam pela rua.

Depois de show em Sobral, Gusttavo Lima toma café com pastel em São Benedito; assista pic.twitter.com/7VcClOo1cF July 25, 2019

(DN)