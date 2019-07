DENÚNCIA: PREFEITURA DE SOBRAL ATRASA PAGAMENTO DO APLICADORES DAS AVALIAÇÕES EXTERNA DO MUNICÍPIO

Veja a denúncia do internauta na íntegra:

"Bom dia, vim através desse blog que é tão respeitado pedir que divulgue minha denuncia.









Participei como aplicador das avaliações externa do município de Sobral que aconteceram no mês de Junho, hoje ao ligar para ESFAPEGE (Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional) no intuito de obter alguma informação sobre quando seria repassado o pagamento dos avaliadores agiram de forma irresponsável dando número de telefone de pessoas que não tem nada a ver com o pagamento. Ligando novamente para ESFAPEGE mim disseram que nem previsão, acredito que quando se contrata alguém para prestar algum serviço já se deve ter prazo para efetuar o pagamento. ESFAPEGE vamos trabalhar de forma responsável."