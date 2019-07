Docente do UNINTA lança livro sobre estudo de santos populares no Ceará

A professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA, Dra. Michelle Ferreira Maia, lançará o livro “Milagreiros: Um Estudo sobre Três Santos Populares no Ceará (1928-1978). A autora estará no 30º Encontro Nacional de História, que acontecerá na Universidade Federal de Pernambuco, no dia 17 de Julho, e também no IX Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Cemiteriais, no dia 25 de julho, em Porto Alegre.





O livro de Michelle é fruto da sua Tese de Doutorado em História, defendida na Universidade Federal da Grande Dourados em 2015, em Mato Grosso do Sul, período em que também estudou em Paris, na École Des Hautes Études, em Sciences Sociales. A obra reúne os passos da fé do povo nos santos não oficializados pelo catolicismo, oferece uma rica qualidade de fontes de pesquisa, analisadas através jornais dos fatos das referidas épocas, fotografias e entrevistas da devoção.





Segundo a autora, o livro vem somar às pesquisas desenvolvidas no Brasil sobre a religiosidade e práticas devocionais. “O universo da religiosidade popular é fascinante, pois você entra em contato com aquilo que há de mais sagrado para o povo, a sua fé e as práticas da fé. Fazer promessas e pagar promessas é acreditar que tudo nesta vida tem solução com a força e auxílio do seu santo de devoção”.





O estudo envolve a devoção a três santos populares, alvos de preces e promessas no Ceará. Em Guaraciaba do Norte, a devoção a Isabel Maria da Conceição, mulher que foi assassinada em 1929 pelo marido, desde então recebe pedidos de promessas em uma capela na beira da serra, ligando os municípios de Reriutaba e Guaraciaba do Norte; em Crateús, o túmulo do Dr. Olavo Cavalcante Cardoso é o mais visitado pelos devotos no Cemitério São Miguel de Crateús, ele foi médico e prefeito da cidade e morreu assassinado; e em São Benedito, João das Pedras é o santo popular da cidade, os seus devotos e os votos de promessas também se concentram no cemitério.