UNINTA anuncia lançamento do 1º curso de Medicina em Itapipoca

Na terça-feira (2), o Centro Universitário Inta (UNINTA) anunciou o lançamento do primeiro curso de Medicina na cidade de Itapipoca, durante um evento que reuniu Pró-Reitores da instituição e autoridades do município. Na oportunidade, foi apresentado o projeto e um pouco do trabalho que já vem sendo realizado no UNINTA, reconhecido recentemente pelo Ministério da Educação com a melhor nota do Brasil para seu curso de Medicina.





A reunião, com a presença do prefeito de Itapipoca, João Ribeiro Barroso, contou com apresentações da Profa. Me. Soraya Sá, Pró-Reitora Administrativa do UNINTA; da Profa. Dra. Michelle Alves, representante do núcleo estruturante do curso; do Dr. Luiz Derwal Salles Júnior, coordenador do novo curso de Medicina; do Prof. Dr. Adílio Moraes, vice-diretor da Faculdade Novo Tempo de Itapipoca, instituição da mesma mantenedora; e do Prof. Arlindo Vianna, responsável pela arquitetura do projeto. Estiveram presentes também os diretores locais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e outras entidades da saúde.





A chegada do curso ajudará a impulsionar a cidade no cenário estadual e nacional da educação superior de qualidade.





A Pró-Reitora Soraya Sá explica como se deu o processo para o início do curso. “A cidade foi escolhida para abrigar o curso e o UNINTA foi a instituição que ganhou o edital com o primeiro lugar do projeto e assumiu a responsabilidade de conduzir o curso de Medicina de Itapipoca. É com muito prazer e muita alegria que estamos aqui. O curso foi planejado há 2 anos, já recebemos a confirmação do Ministério da Educação e o nosso Reitor, Dr. Oscar Spíndola Rodrigues Junior, já assinou também o termo de compromisso em Brasília e nossa previsão é iniciar as atividades em janeiro de 2020.”





Coordenado pelo Dr. Luiz Derwal Salles Júnior, a vinda da formação chega para transformar a realidade da cidade. “Trazer medicina para Itapipoca é trazer Medicina para a região. É fazer desse hospital um hospital de alta complexibilidade, é levar mais humanização a atenção básica, a UPA e ao SAMU, é realmente influir, modificar a história desse município. Observamos que, com a vinda curso de Medicina, do ensino em si, há uma significativa mudança e isso não fica só no ensino, também no turismo, hotelaria e o comércio. Então, com a FNT presente aqui em Itapipoca não mais do que 5, 6 anos você verá como tudo isso gravitará em torno dela”, explica.





O prefeito do município, João Ribeiro Barroso fortalece em seu discurso a importância da união familiar que será preservada com a formação na cidade. “A vinda do curso de Medicina é um sonho para todos os itapipoquenses e moradores da nossa região. De fato, um equipamento desse quando chega na cidade traz consigo desenvolvimento. Sem falar na união das famílias, no caso dos filhos e filhas de Itapipoca que poderão estudar e ficar na própria cidade”, encerra.