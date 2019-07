Dona de Chico ganha colchão novo e caminha para o cão que viralizou na web

Vira-lata ficou famoso nas redes sociais depois de destruir a cama de sua dona e tomar um pito.

O vira-lata de oito meses que se tornou uma celebridade na internet na quinta-feira (18) depois que sua dona postou um vídeo nas redes sociais mostrando uma cama destruída por ele pode dormir sossegado nesta sexta-feira (19). Além de ele e o companheiro Luke ganharem caminhas novas, Patrícia Rodrigues Barros, de Bauru (SP), ganhou colchão e travesseiros novos de uma marca do segmento.





A novidade foi postada nos stories do perfil no Instagram que Patrícia mantém para falar dos dois mascotes da casa: @chico_and_luke. Já são mais de 58 mil seguidores.

O vídeo com a "façanha" de Chico rodou as redes sociais e chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter. O cachorro também virou tema de inúmeros memes e até de charges.





Algumas pessoas chegaram a se preocupar com Chico, porque Patrícia dizia no vídeo que iria devolvê-lo. Também nas redes sociais ela tranquilizou todo mundo, dizendo que tudo tinha ficado bem.





(Gauchazh)