EM CAMOCIM, CARRO CAPOTA E MOTORISTA "SOME" FERIDO

Por volta das 05:30h da manhã deste domingo (07), um veículo Peugeot capotou na rotatória de acesso a Camocim.

Segundo informações de populares, o carro, de placa NVB-9235, de Sobral, saía de Camocim em direção a Barroquinha, quando o motorista perdeu o controle e acabou colidindo com o canteiro.





Logo após o acidente, segundo a Polícia Militar, o condutor, de identidade desconhecida, foi visto entrando em outro carro e seguindo o trajeto que pretendia fazer anteriormente.





Não se sabe qual a gravidade dos ferimentos. Há sangue no interior do Peugeot, que acabou sendo largado no local do capotamento.





(Camocim Online)