Enel pode ser multada em até R$ 13 milhões por cobrança de duas faturas no mesmo mês

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) notificou a Enel Distribuição, nesta terça-feira, 23, sobre a emissão de duas faturas para os clientes com o vencimento para o mesmo mês. A companhia tem até cinco dias para prestar esclarecimento sobre o caso e pode ser multada em até R$ 13 milhões.





De acordo com o Procon, o número de reclamações contra a Enel cresceu 1.800%. O motivo eram dúvidas em relação às cobranças enviadas. Foram 19 registros sobre o caso entre os dias 15 e 19 deste mês. O total é 18 vezes maior que o número de reclamações entre os dias 8 a 13 de julho.





Apesar da cobrança legítima, a concessionária precisa comprovar que os consumidores foram previamente informados de forma ostensiva sobre a mudança. "Não é a primeira vez que chega ao Procon este problema, que causa desequilíbrio financeiro no orçamento dos consumidores, tendo em vista que fica difícil pagar duas contas de energia num único mês", afirma a diretora do Procon Fortaleza, Cláudia Santos.





Foram 556 reclamações contra a Enel no primeiro semestre deste ano. Dessa forma, a concessionária ocupa o segundo lugar do ranking geral de reclamações no período no órgão. Cobrança indevida e abusiva, dano material e reajuste abusivo estão entre os protestos.





O POVO Online contatou a Enel no fim da manhã desta terça e aguarda retorno.





O consumidor pode realizar uma reclamação formal no Campo do Consumidor do portal da Prefeitura de Fortaleza. Também é possível registrar reclamação presencialmente no Procon Centro, nas unidades dos Vapt Vupts de Antônio Bezerra e de Messejana e na Regional V. Denúncias e outras informações pelo telefone o 151.