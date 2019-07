Expectativa de disputa acirrada para prefeito de Coreaú/CE

O quadro eleitoral para disputar a Prefeitura de Coreaú, já apresentam três pré-candidatos que manifestaram interesse na disputa. Se for confirmado o cenário que se desenha Coreaú, deverá ter uma disputa acirrada em 2020.





O atual prefeito Carlos Roner (PSDB), buscará sua reeleição, a ex-prefeita Erika Cristino (PDT), tentará retornar ao comando da prefeitura, além do ex-vereador Edésio Sitonho (PSD) que desde 2012, está sem mandato e aposta na liderança e apoio dos cunhados, Antônio Martins, ex-prefeito de Cariré, que também busca seu retorno naquele município, e do Alex, empresário no Maranhão. Ambos com forte influência e liderança em Coreaú.





O Município de Coreaú, tem aproximadamente 23.258 habitantes e 18.085 eleitores, com forte tradição na política onde vez por outra grupos rivais formam alianças, sempre analisando a conjuntura eleitoral para somar forças e sair vitoriosos.





Cada eleição tem sua evolução e história ainda que, o desenho seja a “cara” um do outro. Contudo, as eleições que se aproxima terá pelo menos duas novidades: a cláusula de barreira e o fim das coligações partidárias nas disputas proporcionais.





(Célio Brito)