GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Cães são resgatados após ficarem presos em lagoa tratamento de esgoto no novo aterro sanitário.

O Grupamento ROMU da Guarda Civil Municipal de Sobral, resgatou na tarde desta sexta-feira (26), quatro cachorros que haviam caído dentro de uma estações de transbordo da Central de Tratamento de Resíduos de Sobral (CTR), no novo aterro sanitário de Sobral.





Segundo a corporação, os animais provavelmente desceram a estação na busca de água, como nas paredes de contenção da represa são revestidas por mantas de plásticos, os animais tiveram dificuldade para sair devido deslizarem no plástico. Os cães estavam bastante debilitados porque ficou muito tempo sem comida e já apresentavam sinais de desnutrição.





Os agentes do ROMU, envolvidos no resgate: Guardas Vicente, Brandão, Janílson e De Jesus, utilizaram uma escada de madeira e cordas para laçar os animais e arremessá-los fora da estação de transbordo com segurança.





Em seguida, os cães foram entregues a uma entidade de proteção animal, que deu banho e comida, para seguir para uma consulta com veterinário e aplicar vermífugos e vitaminas neles.