Um crime de morte foi registrado na tarde desta segunda-feira, dia 15, por volta das 15:30, nas proximidades do Sobral Shopping.





Um homem identificado como Victor Rodrigues de Sousa Nascimento, natural de Fortaleza. A vítima foi executada com vários tiros na cabeça dentro de sua residência.

As Polícias Civil e Militar estão no local do crime, realizando os procedimentos de praxe.





Mais detalhes em breve.