Polícia Civil prende dupla interestadual suspeita de furtar carros de luxo em Fortaleza

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) divulga, nesta terça-feira (16), as informações sobre uma dupla interestadual, que foi presa em Fortaleza sob suspeita de furtar veículos de luxo. A investigação foi conduzida pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC). Com eles, havia um equipamento utilizado para bloquear o sistema rastreador dos automóveis e um módulo usado para dar a partida nos carros subtraídos. Mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa.





(Polícia Civil/CE)