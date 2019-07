HOMEM É PRESO LOGO APÓS EFETUAR DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA NO BAIRRO COHAB 02

No início da noite de ontem (14/07), várias composições da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, foram acionadas via Ciops para interceptar um veículo Renault Captur branco, onde o condutor estaria armado e possivelmente embriagado na BR 222.





As composições conseguiram interceptar o veículo no bairro Cohab 02, onde o ocupante empreendeu fuga a pé, efetuando vários disparos em via pública e ameaçando cometer suicídio.





A Equipe da Viatura RAIO 070, conseguiu cessar ameaça nas ruas daquele bairro, quando o homem apontou a arma em direção aos policiais, sendo necessário um disparo de contenção que atingiu a perna do suspeito, que foi socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral para intervenção cirúrgica.





No local, foi apreendido um Revólver Calibre 38 com seis munições, sendo duas intactas e quatro deflagradas que foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral. O condutor do veículo ainda sem identificação permanece sob escolta policial no Hospital.





Fonte: Sobral 190