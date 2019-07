SOBRAL: Guarda Municipal atende acidente de trânsito com vítima no Padre Palhano

Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 10hs, a Composição da Ronda Escolar auxiliou os Agentes de Trânsito da CMT, numa ocorrência de acidente entre duas motonetas no cruzamento das avenidas Jucelino Kubitschek com Joviniano Loiola, no Padre Palhano, próximo a Ponte do Riacho Muzambinho.

A condutora de uma motoneta não atendeu a preferencial e colidiu com outra motocicleta, que transitava no outro sentido da via.





Foi acionado o Samu e Agentes de Trânsito da CMT. A mulher sofreu apenas escoriações pelo corpo e foi liberada no local. Já o senhor, teve forte pancada na cabeça e região abdominal e aparentemente desorientado sendo necessário condução para o hospital.

Ambas motonetas, estavam em situações irregular, foram recolhidas ao pátio do Detran.