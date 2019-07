Incêndio em residência mata garoto de 3 anos e fere avó em Juazeiro do Norte

Em meio aos escombros do quarto, bombeiros encontraram o corpo carbonizado.



Um garoto de apenas 3 anos de idade acabou morrendo durante um incêndio doméstico ocorrido na madrugada deste sábado (13), na cidade de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri, no Sul do estado (a 528Km de Fortaleza). A avó do menino ficou ferida e está hospitalizada.





O incêndio ocorreu por volta de 4 horas na residência da família, localizada na Rua São Benedito, no bairro Timbaúbas, na periferia da cidade de Juazeiro do Norte. De acordo com informações prestadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM), o fogo irrompeu e se alastrou pelo quarto onde a criança dormia na companhia da avó.





O garoto, identificado como Apolo Ryan, morreu carbonizado na cama, enquanto a avó foi socorrida pelos vizinhos e levada de ambulância para o Hospital Regional do Cariri (HRC). Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o transporte da idosa ao hospital.





Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a guarnição chegou no local, o teto do quarto já havia desabado em conseqüência das chamas. Logo depois de debelar o fogo, os militares encontraram o corpo da criança. Estava completamente carbonizado e foi removido para o Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), em Juazeiro.





As causas do incêndio não foram, ainda, reveladas. A Polícia Civil vai instaurar inquérito sobre o caso.





Fonte: Fernando Ribeiro

Foto Site Miséria