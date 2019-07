INTERNAUTA DENUNCIA O PÉSSIMO ATENDIMENTO NO PSF DO BAIRRO ALTO DO CRISTO

Internauta denuncia o péssimo atendimento do posto de saúde do bairro Alto do Cristo. Segundo o internauta, uma médica ficou mais de uma hora na sala de atendimento, sem atender nenhum paciente.





Veja a denúncia na íntegra:

"Boa tarde



Gostaria que vcs publicasse essa denuncia no site



No posto do alto do cristo tem medicos mais eles passa mais de 1 hora dentro da sala sem atender o povo presenciei isso hoje pela manha fui reclamar com a doutora ela foi super mal educada tanto ela como a gerente falou que e assim mesmo quizesse denuciar podia denuciar que a imprensa nao ia resolver nada pq era tudo fraco."