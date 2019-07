Laços de Família reuniu membros do NUPEMEC para planejamento de ações

Na segunda-feira (24), o Projeto Laços de Família do Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com a Defensoria Pública do Ceará, reuniu os mediadores em formação, membros do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), para discutir e planejar as próximas ações a serem tomadas no semestre 2019.2.





Na ocasião estiveram presentes a Assistente Social e coordenadora do Projeto, Profa.Ma. Cláudia Costa e a defensora pública, Dra. Emanuela Vasconcelos Leite, que conduziram a reunião com as alunas e estagiárias do Projeto, dando suporte e orientação para a melhoria das soluções extrajudiciais de conflitos.





O projeto tem como foco a busca constante na resolução de desentendimentos através de métodos alternativos de conciliação e mediação, não somente na parte jurídica, mas também na assistência social e psicológica, que dão poder decisão às partes, atuando de maneira preventiva e contribuindo para a pacificação social.





O projeto Laços de Família conta com Defensores Públicos, profissionais do Serviço Social e Psicólogos, além de estagiários e bolsistas dos cursos de Serviço Social, Direito e Psicologia do Centro Universitário Inta e atende pessoas de todo o município de Sobral.