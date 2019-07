A obra de implantação do Parque José Euclides, no Bairro Terrenos Novos, está abandonada desde dezembro de 2018. O prazo do término das obras era de um ano, infelizmente, o abandono tomou conta do local. O valor da obra está orçada em quase R$ 4 milhões.





Os moradores cobram das autoridades o término da obra do Parque José Euclides.