Policiais militares do Motopatrulhamento da Uniseg Sobral localizaram na tarde desta quinta-feira (11), uma motocicleta com queixa de roubo do dia 29 de junho. A moto Honda 160 FAN, vermelha, placa POM-8517, foi encontrada abandonada na rua Lucimar, no bairro Várzea Grande. O veículo foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis.





(Uniseg)