Medicina UNINTA abre novas inscrições para transferidos de outros cursos de Medicina brasileiros

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que estão abertas até o dia 21 de julho as inscrições para ingressos de estudantes transferidos de outros cursos de Medicina brasileiros para o curso de Medicina do UNINTA. São ofertadas 04 (quatro) vagas.





A seleção, que acontecerá no dia 23 de julho, será realizada através de prova objetiva com 50 questões de múltipla escolha e uma redação. As vagas ofertadas são somente para candidatos que estejam cursando Medicina em cursos autorizados ou reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).





Não serão aceitas inscrições de candidatos que estejam em situação de cancelamento ou abandono na instituição de origem, ou que estejam cursando Medicina em instituições de outros países. O aproveitamento de disciplinas ou módulos estará sujeito a aprovação do colegiado de Medicina do UNINTA.





O curso de Medicina do UNINTA foi recentemente reconhecido (dezembro de 2018) com a melhor nota do Brasil, alcançando conceito máximo sem arredondamentos em todas as dimensões avaliadas.