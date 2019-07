GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Na manhã desta quinta-feira, dia 11, por volta das 09:30h, da manhã na estrada carroçável entre a cerâmica Torres e a ponte Othon de Alencar, o Sr. Arthur Bruno transitava na referida estrada, quando foi abordado e assaltado por dois elementos armados de faca e pau. Os assaltantes conseguiram levar a importância de 800 reais, cartão de crédito e a motocicleta da vítima.

Uma Equipe da Guarda Municipal (ROMU) passava nas proximidades do roubo, quando foi acionada pela vítima. Os Guardas realizaram diligências, conseguindo recuperar a motocicleta. Os autores do crime conseguiram fugir no matagal.





Os Agentes que participaram da ocorrência foram: Guardas Janilson, Cunha e Talison com o apoio do Subinspetor Frânio e Guarda Nascimento.