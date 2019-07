Vereador Júnior Balreira solicita recuperação da estrada do distrito de Patriarca

Aprovado pela Câmara de Sobral uma solicitação feita pelo vereador do MDB de Sobral, Júnior Balreira, em que indica com urgência a recuperação da estrada vacinal que liga a Avenida Fernandes Távora ao Distrito de Patriarca, Passando por Marrecas e Alegre. A indicação é devido ao fato da referida estrada se encontrar danificada e que durante o período de chuvas se tornou intransitável e com a recuperação da mesma, facilitará a vida dos que por lá trafegam.

(Wilson Gomes)