MOTOCICLETA SUPOSTAMENTE USADA NA EXECUÇÃO DO AGENTE DE TRÂNSITO É ENCONTRADA

O assassinato brutal do agente de trânsito da CTTU (Coordenadoria de Trânsito e Transporte Urbano) da Prefeitura de Sobral, segue em mistério. Jackson Marques Bezerra, (37), foi morto na noite da quinta feira (18) na rua Cel. Frederico Gomes Bairro Campo dos Velhos em Sobral com vários tiros na cabeça. O crime aconteceu após a vitima ser surpreendida por dois homens que ocupavam uma moto supostamente na cor vermelha, onde iniciaram os disparos pelas costas da vítima, que ao ser atingida caiu da moto que pilotava, batendo na traseira de uma Hilux que estava estacionada. Segundo informações, os criminosos desceram da moto e como o agente já estava no chão e sem forças de reação, os autores dispararam cerca de 12 tiros a queima roupa na cabeça e em outras parte do corpo do agente, que teve morte imediata.

Depois dos tiros, os autores fugiram em direção ao Centro de Convenções e até o presente momento não foram identificados e seguem foragidos.









INVESTIGAÇÃO





A morte de Jackson Marque Bezerra, está sendo investigado pela equipe do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), coordenado pelo Delegado Paulo Castro. Hoje, em conversa com a equipe do Site Sobral na Mídia, o delegado não quis gravar entrevista, mas relatou, que as investigações estão sendo feitas de maneira sigilosa. A autoridade policial confirmou que de fato, houve uma execução e conforme os primeiros levantamentos, a primeira linha de investigação sobre a motivação, está se encaminhando para uma suposta retaliação de pessoas trabalhando em transportes de maneira irregular na cidade e devido alguma ação enérgica de Jackson no exercício de sua função teria sido morto. O Delegado também comentou sobre a não realização da perícia no local do fato, isso na verdade vai dificultar bastante o trabalho investigativo, a polícia não encontrou câmeras de segurança que tivesse registrado o crime. A motocicleta, supostamente usada pelos criminosos, na mesma noite do fato, foi encontrada abandonada na região do Residencial Nova Caiçara, mas como a investigação está sendo feita de maneira sigilosa, o Delegado preferiu não falar a cor e marca da motocicleta. Desde a execução de Jackson, os policiais do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa estão trabalhando e muitas pessoas já foram arroladas e ouvidas. Somente nesta segunda-feira (22), três testemunhas prestaram depoimento. "É muito cedo adiantar qualquer tipo de informação, tendo em vista que esse inquérito policial será volumoso, mas a polícia judiciária está trabalhando com muita seriedade e a finalidade é desvendar o mistério", disse Paulo Castro.





Com informações do portal Sobral na Mídia