O acidente de trabalho aconteceu na tarde desta segunda-feira (22), na obra de construção uma ponte nas "Marrecas". De acordo com informações colhidas no local, um caminhão do tipo guindaste acabou atingindo um fio de alta tensão, vindo a ocasionar a morte de uma pessoa e deixando outra com ferimentos graves.





Uma Equipe SAMU esteve no local e socorreu a vítima para a Santa Casa.





Mais detalhes em breve.