Para melhorias na área do Esporte e Lazer, o município de Carnaubal foi contemplado com R$ 117.270,10 para reforma em seu Estádio Municipal. Fruto de emenda Parlamentar do Deputado Moses Rodrigues, o valor é referente à primeira parcela que foi pago pelo Ministério do Esporte e já está na conta do município.

