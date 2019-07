Motorista de aplicativo é baleado e passageira é morta ao chegar no destino da corrida

Vítima havia solicitado a corrida do Terminal do Antônio Bezerra.

Um motorista de aplicativo foi baleado de raspão e a passageira foi morta a tiros por um motoqueiro ao chegar no destino da corrida solicitada pela vítima, no Bairro Dom Lustosa, em Fortaleza, na noite desta segunda-feira (22).





De acordo com o condutor do carro, que teve a identidade preservada, a corrida teve início no Terminal do Antônio Bezerra. Durante o percurso, a vítima ficou usando o aparelho celular, como se estivesse trocando mensagens com alguém.





Conforme o motorista, ao chegar no destino final, localizado no cruzamento das ruas Rui Monte com Água Verde, a mulher desceu do carro e quando se preparava para pagar a corrida um motociclista apareceu no local e atirou contra ela.





Ele afirma que saiu do local e durante o percurso percebeu que havia sido ferido nas nádegas. O homem pediu ajuda aos policiais do 10º Distrito Policial, no Antônio Bezerra, e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. Após passar por uma avaliação médica, ele retornou a delegacia para prestar depoimento sobre o caso.





O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) ficará responsável pelas investigações sobre o crime. A mulher morta não foi identificada.





(Diário do Nordeste)

Foto Rafaela Duarte