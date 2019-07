NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria da Saúde de Sobral esclarece que os atendimentos realizados nas unidades básicas de saúde seguem o protocolo de Acolhimento com Classificação de Risco em que os pacientes são classificados mediante prévio atendimento da equipe de enfermagem (acolhimento), como estabelece a Estratégia de Saúde da Família. Assim, de acordo com o potencial de risco, agravos à saúde ou grau de sofrimento, o paciente pode ter sua queixa atendida de imediato ou ser encaminhado ao profissional médico, obedecendo a classificação de risco.



Quanto ao fato narrado, relacionado ao atendimento a uma paciente no Centro de Saúde da Família do bairro Alto do Cristo, no dia 9 de julho de 2019, cumpre esclarecer que foi seguido o protocolo de Atendimento. Contudo, a paciente, juntamente com seu acompanhante, não aceitou seguir o protocolo, preferindo o atendimento médico, que, devido ao elevado número de demandas naquela data, demorou bem mais que o previsto, tendo em vistas as consultas agendadas e outras consultas de demanda espontânea, com classificação de risco mais grave.



Ao final, a paciente decidiu ir embora sem o atendimento. A Secretaria da Saúde orientou à gerência da unidade que procure a referida paciente, a fim de explicá-la sobre o atendimento na unidade e restabelecer o vínculo comunitário. A Secretaria informa ainda que a Ouvidoria do Município está à disposição para acolher quaisquer manifestações dos cidadãos sobralenses acerca dos serviços públicos oferecidos por seus equipamentos no número 0800.085.1600. A ligação é gratuita.