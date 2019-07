NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria da Educação de Sobral informa que a Escola de Formação Permanente do Magistério e Gestão Educacional (Esfapege) é a responsável pela aplicação das avaliações externas, assim como pela contratação dos aplicadores. A aplicação da avaliação externa nas escolas municipais de Sobral foi realizada do dia 10 de junho a 2 de julho. Conforme informado aos aplicadores no momento da capacitação, o pagamento será feito pela Esfapege após a análise dos resultados, quando o processo de avaliação estará totalmente concluído. O pagamento poderá entrar na conta dos aplicadores até o dia 29 de julho.

