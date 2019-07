NOTA DE FALECIMENTO

Morreu na noite desta quinta-feira, dia 25, o Subtenente da Polícai Militar, " Farjado", que durante muito tempo atuou nos quadros da Polícia Militar do Ceará. Farjado, era lotado no quartel do 3° Batalhão e ultimamente exercia sua função militar na Guarda Patrimonial.





O militar sofreu um infarto fulminante e apesar de ser socorrido para o hospital por uma ambulância do Samu, não resistiu e morreu.





Que Deus conforte os familiares e amigos neste momento de dor.













Fonte sobral na midia