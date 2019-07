PAI RECONHECE CORPO DO FILHO ENCONTRADO MORTO NO RIO ACARAÚ

Infelizmente, o corpo do jovem encontrado morto na tarde de ontem (16), no Rio Acaraú, em Sobral, era do jovem Daniel da Costa Brito, 22 anos, natural do Rio de Janeiro, residia na cidade de Cariré. O jovem estava desaparecido desde sábado (13). Daniel havia saído de casa por volta das 11h de sábado e não havia mais dado notícias, a família após as 24h passou a procurá-lo e não obteve nenhuma notícia sobre seu paradeiro, um boletim de ocorrência de desaparecimento foi registrado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral. As imagens do jovem foi divulgado nas redes sociais, mas ninguém dava qualquer notícia sobre o paradeiro do rapaz. Na tarde de ontem, a polícia foi recebeu a notícia de um achado de cadáver no Rio Acaraú. O Corpo de Bombeiros foi acionado e retirou o corpo que apresentava sinais de violência, sendo levado para o IML.









RECONHECIMENTO





Ontem, o pai do jovem, o Sr. Alderi esteve no IML para fazer o reconhecimento, mas não foi possível e hoje pela manhã retornou ao Instituto Médico Legal e reconheceu o corpo através da camisa e da bermuda que a vítima vestia. O genitor de Daniel disse que seu filho não tinha envolvimento com coisa errada e que ultimamente estava passando por problema depressivo, inclusive estava tomando remédio controlado e de fato não sabe porque veio para Sobral.









INVESTIGAÇÃO





Logo em que tomou conhecimento do achado de cadáver, uma equipe do NHPP (Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa) coordenada pelo Delegado Paulo Castro, esteve no local, adotando as primeiras providências e já tem ciência de que sábado à noite (13), indivíduos do Bairro do Tamarindo mataram Daniel e jogaram o corpo dentro do Rio Acaraú. O inquérito policial foi instaurado para apurar a execução do jovem.





Fonte Sobral na M ídia