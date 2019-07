A Caravana dos Direitos Humanos esteve na Ilha do Marajó

Na última sexta-feira 12, a Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, visitou as instalações do Navio Auxiliar Pará, ancorado no porto de Breves, no Arquipélago de Marajó (PA). A Marinha do Brasil oferece atendimentos médicos, odontológicos, exames laboratoriais, mamografia e outros serviços gratuitos com resultados obtidos no mesmo dia, além de aplicarem vacinas e distribuírem remédios gratuitamente.





Naquela manhã, o pescador Oscarino Cardoso da Costa, deu entrada no pedido de sua aposentadoria no posto da Justiça Federal instalado dentro do navio, evitando viajar 12 horas de barco até Belém.





Damares Alves participou ainda de uma Audiência Pública sobre o Combate e a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e a Violação dos Direitos Humanos, em Breves. Já na pacata cidade de Portel, a ministra visitou a Casa de Acolhimento de crianças Irmã Maria José.

(Wellington Macedo)