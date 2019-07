Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras oferece 1.223 vagas em cursos de Inglês, Espanhol, Informática e Libras

A Secretaria da Educação de Sobral divulgou o edital de renovação de matrícula e inscrições para novatos nos cursos de Inglês, Espanhol, Informática e libras do Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras. São oferecidas 1.223 vagas para estudantes, gestores, professores e demais interessados. De 1° a 19 de julho será o período de renovação de matrícula dos veteranos. As matrículas dos alunos novatos serão realizadas de 8 a 19 de julho, exclusivamente, pela internet por meio de formulário eletrônico.





As vagas para os cursos de Inglês, Espanhol e Informática Básica serão destinadas a alunos a partir de 13 anos de idade. A exceção se dará apenas para alunos de 11 anos, que estejam cursando o 6° ano da escola regular, que poderão ser matriculados em turmas de nível básico, específicas para sua faixa etária. Os estudantes, gestores, professores e servidores da rede pública de ensino localizadas em Sobral são isentos da taxa de inscrição e mensalidade.





As aulas dos cursos regulares terão início no dia 5 de agosto. As aulas dos cursos para servidores serão ministradas nas sextas anoite e terão início no dia 9 de agosto. Os ajustes no horário serão feitos na primeira semana de aula. O Palácio de Ciências e Línguas Estrangeiras funciona das 7h às 21h30 e está localizado na Rua Coronel Rangel Barbosa, 55 - Centro. Saiba mais: (88) 3611-2025.

















Alunos Novatos

















Cursos para Servidores