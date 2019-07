Ceará registra 10 casos de assassinatos nos primeiros três dias de julho

Dez pessoas foram assassinadas no Ceará nas últimas 72 horas, no intervalo corresponde aos primeiros três dias de julho. Seis crimes de morte ocorreram no Interior e outros quatro na Grande Fortaleza. A maioria dos casos ainda está sem resposta das autoridades quanto à autoria do delito.





Em Fortaleza, um homem identificado como José Iraílson de Azevedo Martins, 45 anos, foi morto a tiros ma noite de segunda-feira (1º), no bairro Jardim Jatobá, no Grande Bom Jardim. Segundo apurou a Polícia, ele recebeu uma ligação em seu celular e saiu de casa, sendo assassinado na Rua Pereira Barbosa.





Em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, pelo menos, três pessoas foram mortas desde segunda-feira. Os crimes ocorreram nas comunidades do Itambé, Parque Soledade e Conjunto Marechal Rondon, no Distrito de Jurema. Entre as vítimas, um vigilante de rua que foi assassinado a tiros e golpes de faca na madrugada de terça-feira (2), na Rua João Rocha, no bairro Marechal Rondon.





Interior





Na segunda-feira (1º), dois assassinatos misteriosos foram registrados na Zona Norte do estado. O primeiro deles, na localidade de Ipueirinhas, Distrito de Jaibaras, em Sobral, onde o corpo de um homem – não identificado – foi encontrado crivado de balas numa estrada vicinal. Em Santana do Acaraú, o corpo de Francisco Lucileno de Araújo foi encontrado dentro de um saco plástico ocultado em um bueiro, no bairro Padre Ibiapina.





No Município de Fortim, no Litoral Leste do estado, o corpo de um jovem que estava desaparecido há três dias foi encontrado nesta terça-feira com marcas de violência e começo de decomposição. Tratava-se de um adolescente de nome Gabriel e conhecido por “Galeguinho”.





Em Juazeiro do Norte, o aposentado José Miguel Filho, 63 anos, foi morto a golpes de faca na tarde de terça-feira. O crime ocorreu durante uma discussão banal no bairro Triângulo. O autor do crime, identificado como Emerson da Silva, se entregou à Polícia.





Crimes hoje





Nesta quarta-feira (3), mas duas pessoas foram mortas no Interior cearense.





Em Morada Nova, um homem conhecido pelo apelido de “Codó”, foi assassinado, a tiros, na localidade Pote Seco, na zona rural do Município. Em Itapipoca, um homem identificado apenas por Moura foi executado a tiros no começo da manhã. Informações dão conta de que ele seria comparsa do traficante de drogas Francisco Talvane Teixeira, assassinado em abril último em Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)