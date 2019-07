Facebook, Instagram e WhatsApp têm instabilidade nesta quarta

Redes sociais apresentam falhas e usuários não conseguem publicar ou enviar conteúdos; diversos países enfrentam problemas nas plataformas.





O Facebook, o Instagram e o WhatsApp estão fora do ar na manhã desta quarta-feira (03).





Os usuários encontram dificuldades de postar Stories e carregar fotos no Instagram. No aplicativo de conversa, a instabilidade não permite carregar fotos, vídeos e áudios nas conversas. Na rede social, também há dificuldade para visualizar imagens e vídeos.





No site DownDetector, que monitora falhas de plataforma na internet, as reclamações dos usuários começaram por volta das 11 horas.





Além do Brasil, as falhas atingiram países na Europa, na América do Sul e também os Estados Unidos.





Procurado pelo R7, o Instagram afirma que está investigando o ocorrido. O WhatsApp também está verificando a falha no aplicativo. O Facebook não retornou à solicitação de esclarecimento.





*Estagiária do R7, sob supervisão de Pablo Marques