POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ EM AÇÃO!

Policiais Civis da Delegacia Municipal de Coreaú-CE não dão trégua a bandidagem e cumprem mais dois mandados de prisões preventivas em desfavor de Francisco Iago Linhares e Antônio Reginaldo de Sousa.





No início da manhã de hoje, dia 05, foram presos preventivamente, mais uma vez, pela polícia civil de Coreaú: Francisco Iago Linhares, popularmente conhecido por “IAGO” e Antônio Reginaldo de Sousa, popularmente conhecido por “REGINALDO OU MORCEGÃO”.





ANTÔNIO REGINALDO é um dos suspeitos de ter executado o trocador ALBERI GOMES DO NASCIMENTO, popularmente conhecido por “ALBERI”, fato esse ocorrido às 17h30min, do dia 26/05/2019, no bar da Lora, em Coreaú-CE. Este foi alvejada covardemente por vários disparos de armas de fogo efetuados por “TIAGO FROTA GRIGÓRIO, enquanto que Reginaldo era o piloto da motocicleta em os criminosos fugiram. Vale ressaltar que Tiago Frota Grigório encontra-se foragido desde a data do crime.





Com relação ao preso FRANCISCO IAGO LINHARES, popularmente conhecido por “IAGO”, contra este também havia uma ordem de prisão preventiva, pois contra ele há acusação de que tenha participado de um crime de roubo, fato esse ocorrido no dia 25/01/2018, às 10h30min, em Coreaú-CE. “IAGO” participou desse crime como sendo um dos executores da ação criminosa, fato esse praticado com a ajuda de outros dois mais comparsas.





Cabe aqui esclarecer que FRANCISCO IAGO LINHARES encontra-se preso desde o dia 07/02/2018 sob acusação de tráfico de droga e associação para o tráfico, enquanto que Antônio Reginaldo de Sousa está preso desde o dia 29/05/2019 por acusação de tráfico de drogas.





A nova prisão dos indivíduos acima referidos, o primeiro por crime de homicídio e o segundo por roubo, é proveniente da Comarca de Coreaú-CE e os presos receberam a ordem de prisão dentro da Penitenciaria Regional Industrial de Sobral-CE – PIRS, onde estão à disposição da justiça.





(Sobral 24 horas)