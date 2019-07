CONFIRA QUEM VOTOU CONTRA OS POLICIAIS NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Por 31 votos a 17 (veja a lista abaixo), os deputados rejeitaram a criação de regras especiais para profissionais que exercem atividades ligadas à segurança pública, entre eles policiais federais, policiais rodoviários federais, servidores da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), policiais legislativos, policiais civis, PMs e bombeiros, agentes de trânsito, agentes penitenciários, agentes socioeducativos, oficiais de justiça e guardas municipais.





Os cinco representantes do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, votaram contra a o benefício para a categoria. Entre eles, os líderes do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (GO), e no Congresso, Joice Hasselmann (SP). Joice chegou a ser chamada de “traidora” por policiais, a exemplo do que já havia ocorrido com o próprio Bolsonaro. Após a votação a Federação dos Policiais Rodoviários Federais chamou o PSL de "partido traidor da segurança pública brasileira".





Entre outros itens, o destaque previa entre os requisitos para aposentadoria a idade mínima (55 anos se homem e 52 se mulher), o tempo de contribuição (30 e 25) e o tempo de atividade no cargo (20 e 15). O benefício de aposentadoria sugerido era equivalente ao último salário (integralidade), com reajustes iguais aos da ativa (paridade).





O texto também garantia a essas categorias pedágio de 17% do tempo de que falta para aposentadoria, mesmo percentual garantido às Forças Armadas, além de integralidade e paridade com os servidores da ativa. Porém, o relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), argumentou que não há orçamento para viabilizar as mudanças. “Esse destaque é a destruição da reforma”, afirmou. Ontem o presidente Jair Bolsonaro interveio em busca de um acordo com os policiais, mas não houve acordo com representantes da categoria.





Votaram contra o benefício para os policiais





Alexandre Frota (PSL)

Arthur O. Maia (DEM-BA)

Beto Pereira (PSDB-MS)

Carlos Leão (PP-BA)

Celso Maldaner (MDB-SC)

Daniel Trzeciak (PSDB-RS)

Darcisio Perondi (MDB-RS)

Evair de Melo (PP-ES)

Filipe Barros (PSL-RJ)

Flaviano Melo (MDB-AC)

Giovani Cherini (PL-RS)

Greyce Elias (Avante-MG)

Heitor Freire (PSL-CE)

Joice Hasselmann (PSL-SP)

Lafayette Andrada (PRB-MG)

Lucas Vergilio (Solidariedade-GO)

Major Vitor Hugo (PSL-GO)

Marcelo Ramos (PL-AM)

Nivaldo Albuquerque (PTB-AL)

Otoni de Paula (PSC-RJ)

Paulo Azi (DEM-BA)

Paulo Ganime (Novo-RJ)

Pedro Paulo (DEM-RJ)

Ronaldo Carletto (PP-BA)

Samuel Moreira (PSDB-SP)

Silvio Costa Filho (PRB-PE)

Stephanes Junior (PSD-PR)

Toninho Wandscheer (Pros-PR)

Vinicius Carvalho (PRB-SP)





(Congresso em Foco)