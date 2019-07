POLÍCIA CIVIL DE PACUJÁ EM AÇÃO!

Após diversas ocorrências de roubos na circunscrição da delegacia municipal de Pacujá, em que os crimes eram cometidos principalmente contra mulheres em situações de vulnerabilidade. A Policia Civil de Pacujá com apoio da PM da cidade de Graça, efetuaram a prisão do acusado.





No decorrer das investigações, a polícia civil de Pacujá identificou o suspeito ANTÔNIO FRANCISCO MARTINS DE ABREU (41 anos), alcunha "Figão", também recuperou parte do material subtraído das vítimas, identificou e autuou um receptador dos objetos dos crimes





Com provas robustas e a reiterada prática dos crimes, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do autor, o que foi deferido pelo poder judiciário de Mucambo.





Na data de hoje, a polícia civil de Pacujá com apoio do destacamento policial da cidade do Graça deram cumprimento a dois mandados de prisão contra o autor.





Informações recentes, dão conta de que autor estaria praticando os crimes em outras cidades, utilizando os mesmos modos operandi e sempre contra mulheres em situações de vulnerabilidade.





O suspeito já reponde por receptação, furto, estelionato e roubo.





As vítimas que reconheçam o infrator devem procurar a polícia civil para registrarem a ocorrência e/ou fazer o reconhecimento do autor.





(Sobral 24 horas)