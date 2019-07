Quadrilha rouba 750 kg de ouro no aeroporto de Guarulhos

Ladrões usaram dois veículos clonados com a pintura de carros da Polícia Federal para levar a carga de um carro-forte dentro do terminal de cargas.

Oito homens armados roubaram uma carga de 750 kg de ouro avaliada em R$ 123 milhões do Aeroporto Internacional de Guarulhos por volta das 14h30 desta quinta-feira (25). A carga seria exportada uma parte para Zurich, na Suíça, e outra para Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo informações obtidas pela Record TV, os homens encapuzados estavam em dois carros pretos com pintura semelhante aos da Polícia Federal. Eles entraram pelo Terminal de Carga e Exportação do Aeroporto. Ao chegarem no local, desembarcaram armados com fuzis, carabinas, pistolas e abordaram um funcionário do local anunciando o assalto.





Após renderem os funcionários, os criminosos carregaram os veículos com o ouro. Um segurança também foi levado como refém. Não houve troca de tiros e ninguém ficou ferido.





Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a família deste segurança teria sido sequestrada na noite desta quarta-feira (24), o que fez com que a quadrilha tivesse informações privilegiadas da carga que chegaria ao terminal nesta quinta-feira (25).





Após a ação, o segurança e sua família foram liberados e os veículos utilizados no assalto foram abandonados em uma comunidade na zona leste de São Paulo. A quadrilha embarcou em outras duas caminhonetes e fugiu.





A Polícia Rodoviária Federal trabalha com duas possíveis rotas de fuga, que seriam a rodovia Presidente Dutra e a rodovia Hélio Smidt, no sentido Rio de Janeiro. Helicópteros da Polícia Civil e da Polícia Militar fazem buscas pelos assaltantes na região. A Polícia Federal informou que como o roubou ocorreu fora da área restrita o caso é de responsabilidade da Polícia Civil.





A ocorrência foi registrada na Deatur (Delegacia Especializada em Atendimento ao Turista).





Por meio de nota, a GRU Airport, concessionária responsável pelo Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, confirmou o roubo e afirmou que está colaborando com as investigações.

