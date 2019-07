Camilo Santana e Jaques Wagner visitam Lula na prisão, em Curitiba

O ex-presidente tem direito a receber a visita de duas pessoas todas as quintas-feiras.

O governador do Ceará, Camilo Santana, e o senador da Bahia, Jaques Wagner, ambos do PT, visitaram nesta quinta-feira, 25, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba.





Os dois petistas tiraram uma foto em frente à sede da Polícia Federal. A fotografia foi publicada no Twitter do Lula e replicada por Wagner. A legenda informa que o encontro foi para uma “visita de solidariedade a Lula na prisão” e ainda diz: "Nordeste com Lula".





Preso em Curitiba desde abril de 2018, o ex-presidente tem direito a receber a visita de duas pessoas todas as quintas-feiras, durante uma hora.





(O Povo)

Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)