POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ EM AÇÃO!

Polícia Civil fecha bingo clandestino que funcionava no Centro de Fortaleza.

Uma operação realizada nesta terça-feira (16) por policiais civis no Centro de Fortaleza deteve 21 pessoas e apreendeu 40 máquinas de apostas em um bingo clandestino. Uma denúncia feita pela família de aposentado levou a Polícia ao local. O idoso teria perdido cerca de R$ 15 mil em apenas três jogando no local.





A operação foi realizada pela equipe de inspetores do 34º DP (Centro), sob o comando do delegado Fernando Cavalcante. O bingo funcionava praticamente durante 24 horas em um prédio comercial localizado na Rua São Paulo, no Centro, a poucos metros da Praça do Ferreira. Os policiais não encontraram resistência no momento da abordagem.





As 21 pessoas que estavam no local – entre funcionários e apostadores – foram conduzidas ao plantão do 34º DP onde prestaram depoimento e, em seguida, foram liberadas. As 40 máquinas de apostas foram apreendidas e lacradas pela Polícia. Os equipamentos agora passaram por uma perícia.





Os donos do bingo não foram localizados, mas são pessoas já bastante conhecidas das autoridades e que insistem em bancar a jogatina em Fortaleza através da instalação de bingos em prédios comerciais do Centro da Capital.





Dinheiro jogado fora





De acordo com o delegado Fernando Cavalcante, a família do idoso informou que foi preciso interná-lo já que ele se transformou em apostador compulsivo e, todos os dias, saía de casa para ir ao bingo, onde passava horas apostando e perdendo dinheiro diariamente.





No momento da operação policial, os inspetores constataram que a maioria dos apostadores era formada por idosos aposentados.



(Fernando Ribeiro)