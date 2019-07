Polícia Civil prende dupla envolvida em esquema de roubo de veículos de luxo em vários estados

Dois homens foram presos numa investigação da Polícia Civil acerca do roubo de veículos de luxo (importados) em Fortaleza. Os acusados foram detidos em uma pousada na Praia do Futuro, na zona Leste da Capital, com veículos roubados e equipamentos que bloqueiam o sinal de rastreamento dos automóveis.





Os dois presos foram identificados como William Martins Silva, 31 anos, natural do estado de Tocantins; e Alex Dutra Almeida, 28 anos, cearense. Para a Polícia, os dois homens fazem parte de uma quadrilha interestadual responsável pelo roubo e receptação de veículos em vários estados brasileiros.





A Polícia chegou aos bandidos logo após eles terem roubado uma caminhonete modelo Hilux, no bairro Varjota (zona Leste). No momento em que foram abordados, eles estavam já trocando as placas do veículo por outras clonadas.





Um terceiro envolvido no esquema criminoso já foi identificado, mas está foragido e sendo procurado. Trata-se de Ediego Gonçalves de Oliveira, 32 anos, natural de Goiás, que já possui antecedentes criminais por furtos e receptação de automóveis.





Roubos





De acordo com a Polícia, a dupla usava vários equipamentos eletrônicos para a prática dos roubos e furtos de veículos importados. Além de um bloqueador de sinal de rastreamento, foi encontrado com a dupla módulos de comando que são utilizados para ligar os carros roubados.





Em outro endereço da dupla, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DFRVC) encontraram mais equipamentos usados nos crimes.





Com os criminosos a Polícia também aprendeu um jeep Cherokee, cujo valor é estimado em cerca de R$ 100 mil.





De acordo com as autoridades, os criminosos também agiram, recentemente, no estado do Pará.





(Blog do Fernando Ribeiro)