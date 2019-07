Polícia Civil "estoura" quartel do Jogo do Bicho em Quixeramobim

Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil de Quixeramobim (a 201Km de Fortaleza) apreenderam nesta quarta-feira (17) cerca de R$46 mil em espécie durante a Operação "Deu Zebra", de combate ao Jogo do Bicho naquela cidade do Sertão Central do Ceará.





Além do cunheiro, a Polícia apreendeu ainda diversas caixas contendo os “pulhes” (blocos utilizados para apostas), anotações contendo a contabilidade da prática criminosa, aparelhos celulares, banners utilizados na propaganda dos jogos e outros apetrechos usados na prática ilícita.





Foram feitos os devidos procedimentos policiais em desfavor de dois homens apontados como responsáveis pelo esquema criminoso.





Conforme as investigações, os acusados seriam responsáveis por comandar o “jogo do bicho” no município. Este foi o primeiro momento da investigação, conforme a assessoria da Delegacia. A Polícia pede ainda a quem tiver informações sobre este assunto ou outros, deixar mensagens no WhasApp da Delegacia (88) 9.9325-3627.





(Fernando Ribeiro)