Polícia Civil investiga assassinatos em sequência de seis idosos no Ceará em apenas cinco dias

No intervalo de apenas cinco dias, seis idosos, com idades entre 66 e 81 anos, foram assassinados no Ceará. Entre as vítimas estão duas mulheres. A maioria dos crimes tem características de latrocínio (roubo seguido de morte). Em um deles, o assassino foi preso com objetos roubados da casa da anciã, em Fortaleza.





Veja a sequência dos crimes:





1 – (12 de julho) – Na última sexta-feira, a aposentada Rilene Maria Frota Albano, 76 anos, foi assassinada, a tiros, na porta do Condomínio Nova Jerusalém, do qual era síndica. O crime ocorreu na Rua Itaboraí, no bairro Passaré, em Fortaleza. O caso está sob mistério e sendo apurado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A idosa foi atingida a tiros disparados por bandidos que fugiram em um veículo, sem nada roubar da vítima.





2 – (13 de julho) – No Município de Graça, na Região da Serra da Ibiapaba (a 290Km de Fortaleza), o corpo do idoso Raimundo Nonato Alves, de 81 anos de idade, foi encontrado na manhã do último sábado. A vítima estava dentro de casa com a mulher, também idosa, quando criminosos invadiram a residência. De acordo com a Polícia, o casal foi encontrado por volta das 7h30, quando uma mulher que trabalhava para eles foi até o local e constatou o ocorrido. A Polícia acredita que Raimundo Nonato tenha sido asfixiado (sufocado).





3 – (14 de julho) – Na Localidade de Camurupim, Distrito da Caponga, no Município de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), um idoso foi morto por desconhecidos na manhã do último domingo. A vítima, Francisco Ramiro Teixeira, 66 anos, foi assassinada com vários tiros.





4 – (14 de julho) – O aposentado Gonçalo Raimundo dos Santos, 76 anos, foi assassinado a pauladas na madrugada do último domingo. O corpo do idoso foi encontrado por vizinhos no quintal de sua casa, no Distrito de Croatá da Serra, na zona rural do Município de Croatá, na Serra da Ibiapaba (a 352Km de Fortaleza). Um suspeito do crime foi detido pela Polícia.





5 – (15 de julho) – Na última segunda-feira, o corpo da aposentada Maria Rita da Silva, 72 anos, foi encontrado despido na casa do quarto e com sinais de violência. O crime ocorreu na residência da vítima, localizada em uma travessa na Rua Bugari, no bairro Itaoca, em Fortaleza. Vários objetos da casa foram roubados. A Polícia Civil (5º DP/Parangaba) prendeu um suspeito e esclareceu o crime de latrocínio. O assassinado foi identificado como Francisco Bruno Silva de Sousa, 21 anos.





6 – (17 de julho) – Na tarde desta quarta-feira, um idoso foi morto a tiros dentro de um pequeno sítio onde morava. Vítima foi identificada como sendo o aposentado Raimundo Benvindo da Silva, 67 anos. O crime aconteceu no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza.





(Fernando Ribeiro)